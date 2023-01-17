Дьячкова (Климовских) Евдокия Саввична
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дьячков Иван Александрович
Отец ребёнка: Дьячков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дьячков Павел Александрович
Отец ребёнка: Дьячков Александр Иванович
Крещение
11.09.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.03.1879
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно