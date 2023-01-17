Дьячкова (Климовских) Евдокия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Климовских) Евдокия Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Климовских Савва Александрович

Мать: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дьячков Иван Александрович

Отец ребёнка: Дьячков Александр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дьячков Павел Александрович

Отец ребёнка: Дьячков Александр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.09.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.03.1879
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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