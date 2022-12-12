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Дьячков Александр Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1825

Отец: Дьячков Иван Меркурьевич

Мать: Дьячкова Гликерия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник солдатской сын Савватий Лаврентьев Прохоров
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дьячков Иван Александрович

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дьячков Павел Александрович

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Евдокия Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова 1-я Дьячкова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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