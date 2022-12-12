Дьячков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1825
Крещение
10.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник солдатской сын Савватий Лаврентьев Прохоров
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дьячков Иван Александрович
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дьячков Павел Александрович
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьячкова 1-я Дьячкова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно