Дьячков Иван Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Евсевиевна
Рождение ребёнка
10.09.1825
Сын: Дьячков Александр Иванович
Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Евсевиевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дьячков Парфений Иванович
Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Евсевиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно