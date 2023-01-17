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Дьячков Иван Меркурьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Дьячков Меркурий Петрович

Мать: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1825

Сын: Дьячков Александр Иванович

Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дьячков Парфений Иванович

Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Евсевиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Гликерия Евсевиевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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