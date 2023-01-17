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Дьячков Меркурий Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.11.1777

Дата смерти

12.09.1807

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1777

Отец: Дьячков Петр Емельянович

Мать: Дьячкова Степанида Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.12.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорей Логинов Скоробогатов
Рождение ребёнка
10.04.1799

Сын: Дьячков Егор Меркурьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1800

Дочь: Дружинина Ефимия Меркурьевна

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дьячков Иван Меркурьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1807

Сын: Дьячков Феоктист Меркурьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Ксения Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
12.09.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
12.09.1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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