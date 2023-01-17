Дьячков Меркурий Петрович
Место рождения
Дата рождения27.11.1777
Дата смерти12.09.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1777
Крещение
05.12.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорей Логинов Скоробогатов
Рождение ребёнка
10.04.1799
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
27.09.1800
Дочь: Дружинина Ефимия Меркурьевна
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
13.01.1807
Сын: Дьячков Феоктист Меркурьевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
12.09.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
12.09.1807