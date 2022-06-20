Прохорова Ксения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова Ксения Матвеевна

Прохорова Ксения Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

05.04.1842

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Меркурий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.04.1799

Сын: Дьячков Егор Меркурьевич

Отец ребёнка: Дьячков Меркурий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Прохорова) Ефимия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1800

Дочь: Дружинина (Дьячкова) Ефимия Меркурьевна

Отец ребёнка: Дьячков Меркурий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дьячков Иван Меркурьевич

Отец ребёнка: Дьячков Меркурий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Прохоров Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Прохоров Феоктист Лаврентьевич

Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1807

Сын: Дьячков Феоктист Меркурьевич

Отец ребёнка: Дьячков Меркурий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.10.1810

Муж: Прохоров Лаврентий Степанович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Прохоров Гурий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Прохоров Савватий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Прохорова) Наталья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Манохина (Прохорова) Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
05.04.1842
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
12.04.1842

Мы используем куки для улучшения работы сайта.