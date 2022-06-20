Прохорова Ксения Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти05.04.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Дьячков Меркурий Петрович
Дочь: (Прохорова) Ефимия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович
Дочь: Дружинина (Дьячкова) Ефимия Меркурьевна
Отец ребёнка: Дьячков Меркурий Петрович
Отец ребёнка: Дьячков Меркурий Петрович
Сын: Прохоров Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович
Сын: Прохоров Феоктист Лаврентьевич
Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович
Сын: Дьячков Феоктист Меркурьевич
Отец ребёнка: Дьячков Меркурий Петрович
Сын: Прохоров Гурий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович
Сын: Прохоров Савватий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович
Дочь: (Прохорова) Наталья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович
Дочь: Манохина (Прохорова) Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Прохоров Лаврентий Степанович