Манохина (Прохорова) Екатерина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохина (Прохорова) Екатерина Лаврентьевна

Манохина (Прохорова) Екатерина Лаврентьевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Прохоров Лаврентий Степанович

Мать: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1837

Муж: Манохин Платон Ефимович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.01.1838

Дочь: Татьяна Платоновна

Отец ребёнка: Манохин Платон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Манохин Матвей Платонович

Отец ребёнка: Манохин Платон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно