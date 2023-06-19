Манохина (Прохорова) Екатерина Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
29.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.01.1838
Дочь: Татьяна Платоновна
Отец ребёнка: Манохин Платон Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Манохин Матвей Платонович
Отец ребёнка: Манохин Платон Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно