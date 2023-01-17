Манохин Платон Ефимович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Манохин Ефим Петрович
Мать: Манохина Анна Ивановна
Бракосочетание
29.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.01.1838
Дочь: Татьяна Платоновна
Мать ребёнка: Манохина Екатерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Манохин Матвей Платонович
Мать ребёнка: Манохина Екатерина Лаврентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно