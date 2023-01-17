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Манохин Платон Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Манохин Ефим Петрович

Мать: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1837

Жена: Манохина Екатерина Лаврентьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.01.1838

Дочь: Татьяна Платоновна

Мать ребёнка: Манохина Екатерина Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Манохин Матвей Платонович

Мать ребёнка: Манохина Екатерина Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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