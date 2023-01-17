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Манохин Матвей Платонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Манохин Платон Ефимович

Мать: Манохина Екатерина Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.10.1858

Жена: Манохина Татьяна Михеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Веденеева Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Татьяна Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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