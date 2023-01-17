Манохин Матвей Платонович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
18.10.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Веденеева Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Манохина Татьяна Михеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно