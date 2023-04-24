Веденеева (Манохина) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
17.10.1879
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте: Леонтий Михайлов Бузилов и Кирил Матфеев Манохин
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мичкова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Веденеев Алексей Артемьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно