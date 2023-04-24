Веденеева (Манохина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Манохина) Анна Матвеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Манохин Матвей Платонович

Мать: Манохина Татьяна Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.10.1879

Муж: Веденеев Алексей Артемьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте: Леонтий Михайлов Бузилов и Кирил Матфеев Манохин
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мичкова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Веденеев Алексей Артемьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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