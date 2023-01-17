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Веденеев Алексей Артемьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ведениев Артемий Титович

Мать: Ведениева Наталия Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.10.1879

Жена: Веденеева Анна Матвеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте: Леонтий Михайлов Бузилов и Кирил Матфеев Манохин
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мичкова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Веденеева Анна Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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