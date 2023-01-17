Веденеев Алексей Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
17.10.1879
Жена: Веденеева Анна Матвеевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте: Леонтий Михайлов Бузилов и Кирил Матфеев Манохин
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мичкова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Веденеева Анна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно