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Ведениев Артемий Титович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ведениев Тит Сергеевич

Мать: Ведениева Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.06.1842

Жена: Ведениева Наталия Галактионовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ведениев Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Веденеев Севастьян Артемьевич

Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1852

Дочь: Зайцова Екатерина Артемьевна

Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Хиония Артемьевна

Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859

Сын: Веденеев Алексей Артемьевич

Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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