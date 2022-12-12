Ведениев Артемий Титович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ведениев Тит Сергеевич
Мать: Ведениева Анна Яковлевна
Бракосочетание
07.06.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Веденеев Севастьян Артемьевич
Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна
Рождение ребёнка
30.11.1852
Дочь: Зайцова Екатерина Артемьевна
Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Хиония Артемьевна
Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Веденеев Алексей Артемьевич
Мать ребёнка: Ведениева Наталия Галактионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно