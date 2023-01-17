Ведениева (Мамонтова) Наталия Галактионовна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
07.06.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Веденеев Севастьян Артемьевич
Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович
Крещение
01.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1852
Дочь: Зайцова Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Хиония Артемьевна
Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Веденеев Алексей Артемьевич
Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно