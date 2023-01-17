Ведениева (Мамонтова) Наталия Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведениева (Мамонтова) Наталия Галактионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Мамонтов Галактион Ефремович

Мать: Мамонтова Фекла Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.06.1842

Муж: Ведениев Артемий Титович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ведениев Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Веденеев Севастьян Артемьевич

Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1852

Дочь: Зайцова Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Хиония Артемьевна

Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859

Сын: Веденеев Алексей Артемьевич

Отец ребёнка: Ведениев Артемий Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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