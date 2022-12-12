Зайцова (Ведениева) Екатерина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1852
Крещение
05.12.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно