Зайцова (Ведениева) Екатерина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Ведениева) Екатерина Артемьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1852

Отец: Ведениев Артемий Титович

Мать: Ведениева Наталия Галактионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.12.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1870

Муж: Зайцов Вавил Мокиевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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