Манохина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1799

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1800

Дочь: Агафия Ефимовна

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1804

Дочь: Пелагия Ефимовна

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1806

Сын: Манохин Ульян Ефимович

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1807

Сын: Манохин Федор Ефимович

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1810

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Манохин Платон Ефимович

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1820

Сын: Манохин Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Ефим Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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