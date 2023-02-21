Манохина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1799
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1800
Дочь: Агафия Ефимовна
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1804
Дочь: Пелагия Ефимовна
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1806
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
?.06.1807
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1810
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
?.10.1820
Сын: Манохин Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Манохин Ефим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно