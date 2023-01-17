(Манохина) Ирина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения15.05.1799
Дата смерти29.05.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1799
Отец: Манохин Ефим Петрович
Мать: Манохина Анна Ивановна
Крещение
17.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Василья Решеткина дочь Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Похороны
29.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
29.05.1799