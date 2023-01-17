(Манохина) Пелагия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1804
Дата смерти30.10.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1804
Отец: Манохин Ефим Петрович
Мать: Манохина Анна Ивановна
Крещение
28.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Дмитрий Александров Мулин
Место жительства
Неизвестно
Похороны
30.10.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
30.10.1805