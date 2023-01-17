(Манохина) Пелагия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Манохина) Пелагия Ефимовна

(Манохина) Пелагия Ефимовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.10.1804

Дата смерти

30.10.1805

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1804

Отец: Манохин Ефим Петрович

Мать: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Дмитрий Александров Мулин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
30.10.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
30.10.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close