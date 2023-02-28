(Манохина) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения13.04.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1810
Отец: Манохин Ефим Петрович
Мать: Манохина Анна Ивановна
Крещение
16.04.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Семен Васильев Решоткин | Мирона Сивинцова жена Матрона Кириллова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно