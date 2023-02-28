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(Манохина) Мария Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.04.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1810

Отец: Манохин Ефим Петрович

Мать: Манохина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.04.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Семен Васильев Решоткин | Мирона Сивинцова жена Матрона Кириллова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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