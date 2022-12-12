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Прохоров Лаврентий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Между 1814 и 1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Прохоров Степан Тимофеевич

Мать: Горланова Домника Никитична

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ефимия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Прохоров Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Прохоров Феоктист Лаврентьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.10.1810

Жена: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Прохоров Гурий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Прохоров Савватий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Манохина Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1814 и 1821
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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