Прохоров Лаврентий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиМежду 1814 и 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ефимия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Прохоров Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Прохоров Феоктист Лаврентьевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Бракосочетание
07.10.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Сын: Прохоров Гурий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Прохоров Савватий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Манохина Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Прохорова Ксения Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1814 и 1821