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Дьячков Феоктист Меркурьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1807

Отец: Дьячков Меркурий Петрович

Мать: Прохорова Ксения Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дьячков Василий Феоктистович

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Чернеева Евдокия Феоктистовна

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дьячков Спиридон Феоктистович

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Надежда Феоктистовна

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Евдокия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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