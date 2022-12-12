Дьячков Феоктист Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1807
Крещение
15.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дьячков Василий Феоктистович
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Чернеева Евдокия Феоктистовна
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дьячков Спиридон Феоктистович
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Надежда Феоктистовна
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Максимовна
Крещение
31.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно