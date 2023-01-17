Чернеева (Дьячкова) Евдокия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеева (Дьячкова) Евдокия Феоктистовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дьячков Феоктист Меркурьевич

Мать: Дьячкова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1849

Сын: Чернеев Василий Саввич

Отец ребёнка: Чернеев Савва Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хиония Саввична

Отец ребёнка: Чернеев Савва Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Чернеев Савва Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Зайцова Анна Саввична

Отец ребёнка: Чернеев Савва Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернеев Савва Ильич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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