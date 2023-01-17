Чернеева (Дьячкова) Евдокия Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
13.01.1849
Отец ребёнка: Чернеев Савва Ильич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хиония Саввична
Отец ребёнка: Чернеев Савва Ильич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Саввична
Отец ребёнка: Чернеев Савва Ильич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Зайцова Анна Саввична
Отец ребёнка: Чернеев Савва Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернеев Савва Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно