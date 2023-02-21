Дьячкова Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дьячков Василий Феоктистович
Отец ребёнка: Дьячков Феоктист Меркурьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Чернеева Евдокия Феоктистовна
Отец ребёнка: Дьячков Феоктист Меркурьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дьячков Спиридон Феоктистович
Отец ребёнка: Дьячков Феоктист Меркурьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Надежда Феоктистовна
Отец ребёнка: Дьячков Феоктист Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно