Дьячкова Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова Евдокия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дьячков Василий Феоктистович

Отец ребёнка: Дьячков Феоктист Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Чернеева Евдокия Феоктистовна

Отец ребёнка: Дьячков Феоктист Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дьячков Спиридон Феоктистович

Отец ребёнка: Дьячков Феоктист Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Надежда Феоктистовна

Отец ребёнка: Дьячков Феоктист Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Феоктист Меркурьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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