Чернеев Савва Ильич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Чернеев Илья Давидович
Крещение
28.12.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1849
Мать ребёнка: Чернеева Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хиония Саввична
Мать ребёнка: Чернеева Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Саввична
Мать ребёнка: Чернеева Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Зайцова Анна Саввична
Мать ребёнка: Чернеева Евдокия Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно