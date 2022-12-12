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Чернеев Савва Ильич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Чернеев Илья Давидович

Мать: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.12.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1849

Сын: Чернеев Василий Саввич

Мать ребёнка: Чернеева Евдокия Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хиония Саввична

Мать ребёнка: Чернеева Евдокия Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Саввична

Мать ребёнка: Чернеева Евдокия Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Зайцова Анна Саввична

Мать ребёнка: Чернеева Евдокия Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернеева Евдокия Феоктистовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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