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Чернеев Илья Давидович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.07.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1805

Отец: Чернеев Давид Ильич

Мать: Чернеева Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.07.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.11.1825

Жена: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель господина Осокина завода крестьянин Павел Башкиров
Рождение ребёнка
1826

Сын: Чернеев Савва Ильич

Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Курбатова Феодосия Ильинична

Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Чернеев Ефим Ильич

Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1836

Сын: Чернеев Иван Ильич

Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1838

Сын: Чернеев Никита Ильич

Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чернеев Михаил Ильич

Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1844

Сын: Чернеев Павел Ильич

Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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