Чернеев Илья Давидович
Место рождения
Дата рождения25.07.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1805
Отец: Чернеев Давид Ильич
Мать: Чернеева Агафия Власовна
Крещение
28.07.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.11.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель господина Осокина завода крестьянин Павел Башкиров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Чернеев Савва Ильич
Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Курбатова Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Чернеев Ефим Ильич
Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
10.09.1836
Сын: Чернеев Иван Ильич
Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
?.09.1838
Сын: Чернеев Никита Ильич
Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чернеев Михаил Ильич
Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
17.11.1844
Сын: Чернеев Павел Ильич
Мать ребёнка: Чернеева Ксения Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно