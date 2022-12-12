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Чернеев Давид Ильич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Чернеев Илья Васильевич

Мать: Чернеева Акилина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1800

Дочь: Дарья Давыдовна

Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: София Давыдовна

Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.07.1805

Сын: Чернеев Илья Давидович

Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Агриппина Давыдовна

Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чернеев Матвей Давидович

Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернеева Агафия Власовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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