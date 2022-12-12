Чернеев Давид Ильич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Чернеев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1800
Дочь: Дарья Давыдовна
Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: София Давыдовна
Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна
Рождение ребёнка
25.07.1805
Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Агриппина Давыдовна
Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Чернеева Агафия Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернеева Агафия Власовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно