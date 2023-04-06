Чернеев Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения10.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
10.09.1836
Отец: Чернеев Илья Давидович
Крещение
28.12.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.06.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте: | Иван Евфимов Котов
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Чернеева Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернеева Феодосия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно