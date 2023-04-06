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Чернеев Иван Ильич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1836

Отец: Чернеев Илья Давидович

Мать: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.12.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.06.1856

Жена: Чернеева Феодосия Степановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте: | Иван Евфимов Котов
Рождение ребёнка
1857

Сын: Чернеев Федор Иванович

Мать ребёнка: Чернеева Феодосия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернеев Петр Иванович

Мать ребёнка: Чернеева Феодосия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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