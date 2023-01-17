Чернеева (Созыкина) Феодосия Степановна
Место рождения
Дата рождения08.06.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1834
Отец: Созыкин Степан Тимофеевич
Мать: Созыкина Лукия Ивановна
Бракосочетание
06.06.1856
Муж: Чернеев Иван Ильич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте: | Иван Евфимов Котов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Чернеев Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернеев Иван Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно