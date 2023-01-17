Чернеева (Созыкина) Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеева (Созыкина) Феодосия Степановна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.06.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1834

Отец: Созыкин Степан Тимофеевич

Мать: Созыкина Лукия Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.06.1856

Муж: Чернеев Иван Ильич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте: | Иван Евфимов Котов
Рождение ребёнка
1857

Сын: Чернеев Федор Иванович

Отец ребёнка: Чернеев Иван Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернеев Петр Иванович

Отец ребёнка: Чернеев Иван Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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