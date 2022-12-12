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Чернеев Ефим Ильич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Чернеев Илья Давидович

Мать: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Чернеева Мария Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернеева Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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