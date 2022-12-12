Чернеев Ефим Ильич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Чернеев Илья Давидович
Крещение
27.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Чернеева Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно