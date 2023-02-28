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(Чернеева) Ольга Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Чернеев Ефим Ильич

Мать: Чернеева Мария Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.11.1879

Муж: Вавилов Иван Дмитриевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Яков Димитриев Вавилов, Александр и Иван Васильевы Дьячковы | Поневесте: солдат Павел Ильин Чернеев и города Сарапула купеческий сын Гаврил Петров Курбатов
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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