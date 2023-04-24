Вавилов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
21.11.1879
Жена: Ольга Ефимовна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Яков Димитриев Вавилов, Александр и Иван Васильевы Дьячковы | Поневесте: солдат Павел Ильин Чернеев и города Сарапула купеческий сын Гаврил Петров Курбатов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно