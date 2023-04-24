Вавилов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилов Иван Дмитриевич

Вавилов Иван Дмитриевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Вавилов Дмитрий Ермолаевич

Мать: Вавилова Анастасия Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.11.1879

Жена: Ольга Ефимовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Яков Димитриев Вавилов, Александр и Иван Васильевы Дьячковы | Поневесте: солдат Павел Ильин Чернеев и города Сарапула купеческий сын Гаврил Петров Курбатов
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close