Вавилова (Татаринова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
22.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.04.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1844
Сын: Вавилов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Вавилов Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Вавилов Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Вавилов Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Вавилов Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Вавилов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Вавилов Дмитрий Ермолаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно