Вавилов Дмитрий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Вавилов Ермолай Егорович
Мать: Вавилова Марфа Агаповна
Бракосочетание
22.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1844
Сын: Вавилов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Вавилов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно