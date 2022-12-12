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Вавилов Дмитрий Ермолаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Вавилов Ермолай Егорович

Мать: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1843

Жена: Вавилова Анастасия Сергеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1844

Сын: Вавилов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Вавилов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Вавилов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Вавилов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Вавилов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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