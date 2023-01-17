Вавилов Ермолай Егорович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
25.02.1810
Жена: Вавилова Марфа Агаповна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1810
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Бабикова Феодосия Ермолаевна
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Вавилов Савватий Ермолаевич
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
?.06.1820
Дочь: Сапожникова Мариамна Ермолаевна
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Параскева Ермолаевна
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Вавилов Дмитрий Ермолаевич
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вавилов Алексей Ермолаевич
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вавилов Степан Ермолаевич
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагия Ермолаевна
Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850