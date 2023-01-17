Вавилов Ермолай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилов Ермолай Егорович

Вавилов Ермолай Егорович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Вавилов Егор Савватиевич

Мать: Вавилова Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.02.1810

Жена: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1810

Сын: Вавилов Семен Ермолаевич

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Вавилов Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Вавилов Савватий Ермолаевич

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1820

Дочь: Сапожникова Мариамна Ермолаевна

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Параскева Ермолаевна

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Вавилов Дмитрий Ермолаевич

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Вавилов Алексей Ермолаевич

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Вавилов Петр Ермолаевич

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вавилов Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагия Ермолаевна

Мать ребёнка: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close