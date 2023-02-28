Сапожникова (Вавилова) Мариамна Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения?.06.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.1820
Отец: Вавилов Ермолай Егорович
Мать: Вавилова Марфа Агаповна
Крещение
25.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1843
Сын: Сапожников Петр Андреевич
Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
30.08.1844
Сын: Сапожников Петр Андреевич
Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сапожников Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сапожников Иван Андреевич
Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
07.04.1850
Сын: Сапожников Степан Андреевич
Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно