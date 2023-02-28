Сапожникова (Вавилова) Мариамна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Вавилова) Мариамна Ермолаевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.06.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1820

Отец: Вавилов Ермолай Егорович

Мать: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1841

Муж: Сапожников Андрей Сидорович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1843

Сын: Сапожников Петр Андреевич

Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.08.1844

Сын: Сапожников Петр Андреевич

Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сапожников Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сапожников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1850

Сын: Сапожников Степан Андреевич

Отец ребёнка: Сапожников Андрей Сидорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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