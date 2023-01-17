Сапожников Андрей Сидорович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
05.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1843
Сын: Сапожников Петр Андреевич
Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна
Рождение ребёнка
30.08.1844
Сын: Сапожников Петр Андреевич
Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сапожников Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сапожников Иван Андреевич
Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна
Рождение ребёнка
07.04.1850
Сын: Сапожников Степан Андреевич
Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно