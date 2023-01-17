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Сапожников Андрей Сидорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Сапожников Сидор Степанович

Мать: Сапожникова Фекла Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1841

Жена: Сапожникова Мариамна Ермолаевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1843

Сын: Сапожников Петр Андреевич

Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.08.1844

Сын: Сапожников Петр Андреевич

Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сапожников Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сапожников Иван Андреевич

Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1850

Сын: Сапожников Степан Андреевич

Мать ребёнка: Сапожникова Мариамна Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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