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Вавилов Савватий Ермолаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Вавилов Ермолай Егорович

Мать: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1836

Жена: Вавилова Ирина Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Никифор Иванов Жилин
Крещение
22.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница солдатка Агрипина Андреева Козловых
Крещение
22.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской вдовы Параскевы Матфеевой Озеровых дочь девица Анна
Рождение ребёнка
24.01.1839

Дочь: Глебова Татьяна Савватеевна

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.12.1843

Дочь: Манохина Анна Савватеевна

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Вавилов Иван Савватеевич

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Вавилов Василий Савватеевич

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Капитолина Савватеевна

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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