Вавилов Савватий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Вавилов Ермолай Егорович
Мать: Вавилова Марфа Агаповна
Бракосочетание
02.02.1836
Жена: Вавилова Ирина Ивановна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Никифор Иванов Жилин
Крещение
22.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница солдатка Агрипина Андреева Козловых
Крещение
22.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской вдовы Параскевы Матфеевой Озеровых дочь девица Анна
Рождение ребёнка
24.01.1839
Дочь: Глебова Татьяна Савватеевна
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1843
Дочь: Манохина Анна Савватеевна
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Вавилов Василий Савватеевич
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Капитолина Савватеевна
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно