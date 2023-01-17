Глебова (Вавилова) Татьяна Савватеевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1839
Крещение
25.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.07.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Андрей Федоров Черепанов | Поручитель по невесте | Иван Максимов Дьяков
Рождение ребёнка
16.07.1859
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1868
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
02.04.1871
Дочь: Анфия Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Наталия Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
29.12.1873
Дочь: Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1875
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно