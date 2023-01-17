Глебова (Вавилова) Татьяна Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Вавилова) Татьяна Савватеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.01.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1839

Отец: Вавилов Савватий Ермолаевич

Мать: Вавилова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.07.1857

Муж: Глебов Матвей Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Андрей Федоров Черепанов | Поручитель по невесте | Иван Максимов Дьяков
Рождение ребёнка
16.07.1859

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Глебов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.04.1868

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.04.1871

Дочь: Анфия Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Наталия Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1873

Дочь: Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1875

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1877

Сын: Глебов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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