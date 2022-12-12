(Глебова) Мария Матвеевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1868
Крещение
14.04.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница, как записано, "дочь девица Александра Петрова". Но родивший-то - Матвей Петрович (?)
Смерть
Неизвестно