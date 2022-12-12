(Глебова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Глебова) Мария Матвеевна

(Глебова) Мария Матвеевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.04.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1868

Отец: Глебов Матвей Петрович

Мать: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.04.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница, как записано, "дочь девица Александра Петрова". Но родивший-то - Матвей Петрович (?)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close