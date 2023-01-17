Манохина (Вавилова) Анна Савватеевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1843
Крещение
31.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1863
Дочь: Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Манохин Захар Степанович
Рождение ребёнка
23.07.1870
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Манохин Захар Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно