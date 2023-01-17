Манохина (Вавилова) Анна Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Вавилова) Анна Савватеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.12.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1843

Отец: Вавилов Савватий Ермолаевич

Мать: Вавилова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1862

Муж: Манохин Захар Степанович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1863

Дочь: Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Манохин Захар Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1870

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Манохин Захар Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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