Манохин Захар Степанович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
31.01.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1863
Дочь: Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Манохина Анна Савватеевна
Рождение ребёнка
23.07.1870
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: Манохина Анна Савватеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно