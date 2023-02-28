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Манохин Захар Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Манохин Степан Прокопьевич

Мать: Манохина Ирина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1862

Жена: Манохина Анна Савватеевна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1863

Дочь: Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Манохина Анна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1870

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: Манохина Анна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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