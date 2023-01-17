Манохин Степан Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1806
Крещение
05.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евгения Степановна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1852
Сын: Манохин Никита Степанович
Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно