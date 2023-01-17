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Манохин Степан Прокопьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.04.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1806

Отец: Манохин Прокопий Матвеевич

Мать: Манохина Степанида Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евгения Степановна

Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Манохин Иосиф Степанович

Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Манохин Захар Степанович

Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Манохин Семен Степанович

Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Манохин Никита Степанович

Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Манохина Ирина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Ирина Козминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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