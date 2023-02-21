Манохина Ирина Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Ирина Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евгения Степановна

Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Манохин Иосиф Степанович

Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Манохин Захар Степанович

Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Манохин Семен Степанович

Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Манохин Никита Степанович

Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Степан Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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