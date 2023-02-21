Манохина Ирина Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евгения Степановна
Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Манохин Никита Степанович
Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Манохин Степан Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно