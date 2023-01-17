Вавилов Егор Савватиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиМежду 1805 и 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1784
Сын: Вавилов Каллистрат Егорович
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1805 и 1810