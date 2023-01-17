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Вавилов Егор Савватиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Между 1805 и 1810

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Вавилов Савватий Иванович

Мать: Вавилова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Вавилов Каллистрат Егорович

Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Вавилов Ермолай Егорович

Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Вавилов Нестор Егорович

Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Анастасия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1805 и 1810
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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