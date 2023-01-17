Вавилова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Вавилов Каллистрат Егорович
Отец ребёнка: Вавилов Егор Савватиевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Вавилов Егор Савватиевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Вавилов Егор Савватиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно