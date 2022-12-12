Вавилов Савватий Иванович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиДо 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Вавилов Иван Власович
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Вавилов Семен Савватиевич
Мать ребёнка: Вавилова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Вавилова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Вавилова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Вавилова Дарья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Дарья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1812