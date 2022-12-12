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Вавилов Савватий Иванович

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1728

Дата смерти

До 1812

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Вавилов Иван Власович

Мать: Вавилова Дарья Евдокимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Вавилов Семен Савватиевич

Мать ребёнка: Вавилова Дарья Васильева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1763

Сын: Вавилов Егор Савватиевич

Мать ребёнка: Вавилова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Вавилов Яков Савватиевич

Мать ребёнка: Вавилова Дарья Васильева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Вавилов Иван Савватиевич

Мать ребёнка: Вавилова Дарья Васильева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Дарья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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