Вавилова Дарья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Вавилов Савватий Иванович
Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно