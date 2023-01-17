Вавилова Дарья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Дарья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Вавилов Иоаким Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович

Рождение ребёнка
1712

Сын: Вавилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Вавилов Савватий Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1735

Сын: Вавилов Карп Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1736

Сын: Вавилов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Власович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Иван Власович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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