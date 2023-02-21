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Вавилов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Вавилов Иван Власович

Мать: Вавилова Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Вавилова Гликерия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Вавилов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Вавилова Гликерия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Вавилова Гликерия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Вавилова Гликерия Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Гликерия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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