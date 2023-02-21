Вавилов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Вавилов Иван Власович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Вавилова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Вавилов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Вавилова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Вавилова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Вавилова Гликерия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно