Вавилова Гликерия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Вавилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Вавилов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Вавилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Вавилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Вавилов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно