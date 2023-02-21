Вавилова Гликерия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Гликерия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Вавилов Василий Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Вавилов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Вавилов Василий Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Вавилов Василий Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Вавилов Василий Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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