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Вавилов Иоаким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Вавилов Иван Власович

Мать: Вавилова Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Вавилов Тимофей Иоакимович

Мать ребёнка: Вавилова Параскева Григорьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Вавилов Максим Иоакимович

Мать ребёнка: Вавилова Параскева Григорьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ефимия Иоакимовна

Мать ребёнка: Вавилова Параскева Григорьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Параскева Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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