Вавилов Иоаким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Вавилов Иван Власович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Вавилов Тимофей Иоакимович
Мать ребёнка: Вавилова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Вавилов Максим Иоакимович
Мать ребёнка: Вавилова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ефимия Иоакимовна
Мать ребёнка: Вавилова Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно