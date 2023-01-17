Вавилова Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Параскева Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Вавилов Тимофей Иоакимович

Отец ребёнка: Вавилов Иоаким Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Вавилов Максим Иоакимович

Отец ребёнка: Вавилов Иоаким Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ефимия Иоакимовна

Отец ребёнка: Вавилов Иоаким Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Иоаким Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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