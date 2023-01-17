Вавилова Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Вавилов Тимофей Иоакимович
Отец ребёнка: Вавилов Иоаким Иванович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Вавилов Максим Иоакимович
Отец ребёнка: Вавилов Иоаким Иванович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ефимия Иоакимовна
Отец ребёнка: Вавилов Иоаким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно