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Вавилов Тимофей Иоакимович

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Вавилов Иоаким Иванович

Мать: Вавилова Параскева Григорьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Вавилова Екатерина Панфиловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Вавилова Екатерина Панфиловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Вавилов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Вавилова Екатерина Панфиловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Вавилова Екатерина Панфиловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Екатерина Панфиловна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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