Вавилов Тимофей Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Вавилова Екатерина Панфиловна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Вавилова Екатерина Панфиловна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Вавилов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Вавилова Екатерина Панфиловна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрона Тимофеевна
Мать ребёнка: Вавилова Екатерина Панфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно